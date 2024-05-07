Игрок «Рубина» вспомнил опыт работы с Григоряном: «Безумный тренер»

Александр Григорян не любит шуток на тренировках, а также способен на неоднозначные и неожиданные поступки, причин которых никто не понимает. Об опыте работы с известным наставником рассказал полузащитник «Рубина» Угочукву Иву.

«Безумный тренер, но мне нравился! Шуток Григорян не терпит. Еще Григорян останавливал тренировки и отправлял нас нарезать круги», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Игрок также вспомнил, как несколько раз Григорян требовал, чтобы Иву и ещё несколько футболистов прибыли на тренировку раньше остальных и проделали дополнительную работу, однако о причинах таких решений он не сообщал.

Добавим, что игрок и тренер пересекались в армянском «Урарту» в 2020-2021 годах.