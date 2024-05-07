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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов рассказал, от чего зависит будущее Ионова в «Урале»

07 Мая 2024 • 09:35 Комментировать (1)
Урал
2:1
Балтика

Будущее защитника «Урала» Алексея Ионова в екатеринбургском клубе зависит от результатов команды в последних трёх турах РПЛ. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов.

«Посмотрим, нам еще играть и играть. Осталось три матча, и там уже будем смотреть, что дальше, чемпионат еще не закончился», - приводит слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что Ионов отличился трижды в своих последних четырёх встречах за клуб, а его гол в ворота «Балтики» стал победным для команды в 27-м туре. Всего в текущем сезоне на счету 35-летнего игрока обороны 12 матчей за «Урал» в чемпионате и Кубке страны и три забитых мяча.

Футболист начинал сезон в «Ростове», за который успел сыграть 17 матчей, в которых не смог отличиться ни разу.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Levlimin
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