Бывший чиновник РФС верит в чемпионство «Динамо»

Московское «Динамо» финиширует на первом месте в сезоне-2023/2024 и возьмёт свой первый чемпионский титул за последние 48 лет. В этом уверен бывший вице-президент «бело-голубых» и экс-генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьёв.

«У меня есть несколько свидетелей, которые подтвердят, что я им сказал о чемпионстве «Динамо» перед весенним стартом», - приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

До конца чемпионата России осталось три тура. Лидирует «Зенит», набравший 51 очко. Ровно на один балл от него отстают «Краснодар» и «Динамо».

В следующем туре питерцы 11 мая дома примут ЦСКА, «Краснодар» в этот же день сыграет в гостях со «Спартаком», а «Динамо» отправится в Калининград, где его ждёт встреча с «Балтикой».