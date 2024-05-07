Египтянин из «Ростова»: «Мы можем финишировать в топ-4»

«Посмотрим, сможет ли мы закончить сезон в топ-4 или топ-5. Думаю, что у нас есть всё для этого: хорошая команда и тренерский штаб, персонал. Мы можем играть так, чтобы занять верхние места», - приводит слова египетского легионера «Чемпионат».