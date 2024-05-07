Египтянин из «Ростова»: «Мы можем финишировать в топ-4»

Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани высказался о дальнейших перспективах команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Посмотрим, сможет ли мы закончить сезон в топ-4 или топ-5. Думаю, что у нас есть всё для этого: хорошая команда и тренерский штаб, персонал. Мы можем играть так, чтобы занять верхние места», - приводит слова египетского легионера «Чемпионат».
Напомним, что в последнем матче «Ростов» на выезде минимально проиграл столичному «Локомотиву» со счетом 0:1. По итогам 27 туров чемпионата России команда Валерия Карпина с 40 очками занимает седьмое место в таблице.
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