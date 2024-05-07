Ташуев оценил результат матча «Факел» - «Зенит»

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с журналистами поделился мнением о результате вчерашнего поединка с петербургским «Зенитом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Питерцы играли на классе. При счете 1:0 пару раз простили соперника. Ничья закономерна. Возможности клубов несоизмеримы, но действиями во втором тайме воронежцы заслужили это очко», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После 27 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 51 очко и лидирует в турнирной таблице. Что касается «Факела», то воронежская команда с 28 баллами находится на 14-й позиции.