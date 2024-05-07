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Рахимов - о шутке Безрукова: «Это просто слова»

07 Мая 2024 • 08:50 Комментировать
Зенит
0:2
Рубин

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков не должен быть наказан за шутку в эфире телеканала «Матч ТВ», считает главный тренер казанцев Рашид Рахимов.

«Он очень переживал. Я ему сказал: «Слушай, ты не сделал ничего такого, что тебя могло бы прибить. Есть вещи, которые нельзя забыть, но это слова, за которыми нет ничего», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

После матча с «Зенитом», который «Рубин» выиграл со счётом 2:0, Безруков в шутку намекнул на то, что «Краснодар» должен финансово отблагодарить казанский клуб, поскольку его победа позволила «быкам» вернуться в чемпионскую гонку.

Между тем, Комитет по этике РФС заинтересовался словами футболиста и проведёт проверку.

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