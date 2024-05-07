Булыкин: «Зенит» даёт шанс преследователям догнать себя»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о вчерашнем поединке между воронежским «Факелом» и петербургским «Зенитом» в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» выглядит не очень сильно. Матчи с «Факелом» и «Рубином» доказывают это. Подопечные Семака дают шанс преследователям догнать себя в гонке. Последние три тура будут очень интересными», - передает слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, что матч в Воронеже завершился вничью со счетом 1:1. «Зенит» пропустил гол в компенсированное время.

После 27 туров чемпионата России петербургский клуб с 51 очком занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на один балл.