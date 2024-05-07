Тюкавин и Миранчук - в списке 11 лучших игроков 27-го тура РПЛ

Завершились матчи 27-го тура Российской премьер-лиги. По итогам этих поединков была составлена символическая сборная.

Журналисты «Чемпионата» включили в список 11 лучших следующих футболистов:

голкипер: Александр Беленов («Факел»);

защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Надер Гандри («Ахмат»), Александр Сильянов («Локомотив»);

полузащитники: Илья Рожков («Рубин»), Иван Башич («Ахмат»), Антон Миранчук («Локомотив»), Муми Нгамалё («Динамо»);

форварды: Константин Тюкавин («Динамо»), Мохамед Конате («Ахмат»).

Лучшим тренером 27-го тура был признан наставник грозненского «Ахмата» Магомед Адиев.