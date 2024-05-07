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Писарев выбрал европейский топ-клуб для Тюкавина

07 Мая 2024 • 08:31 Комментировать (1)

Российский специалист Николай Писарев поделился мнением об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Эксперт считает, что форвард мог бы продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

«Тюкавин - единственный кандидат на переход в «Арсенал», он не зазвездится, зная его характер. Он великолепно скоординировался во время гола, как быстро он принял решение. Это было не на авось», - рассказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в недавнем матче против «Сочи» Тюкавин отметился голом пяткой.

В нынешнем сезоне Константин принял участие в 35 поединках, в которых отметился 16 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсенал Лондон Николай Писарев Константин Тюкавин ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
07 Мая 2024 в 08:40
ай тока фырынцварыш.. А-ха-ха-ха! )))
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