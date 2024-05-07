Писарев выбрал европейский топ-клуб для Тюкавина

Российский специалист Николай Писарев поделился мнением об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Эксперт считает, что форвард мог бы продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».
«Тюкавин - единственный кандидат на переход в «Арсенал», он не зазвездится, зная его характер. Он великолепно скоординировался во время гола, как быстро он принял решение. Это было не на авось», - рассказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в недавнем матче против «Сочи» Тюкавин отметился голом пяткой.
В нынешнем сезоне Константин принял участие в 35 поединках, в которых отметился 16 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.
Бан пользователя