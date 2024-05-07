Писарев выбрал европейский топ-клуб для Тюкавина

«Тюкавин - единственный кандидат на переход в «Арсенал», он не зазвездится, зная его характер. Он великолепно скоординировался во время гола, как быстро он принял решение. Это было не на авось», - рассказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».