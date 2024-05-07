Игрок ЦСКА: «Мы должны быть в тройке, а не на восьмом месте»

Полузащитник столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о нынешнем положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Восьмое место - не то, где ЦСКА должен быть. ЦСКА должен быть в тройке», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в последнем поединке чемпионата России «армейцы» на своем поле принимали казанский «Рубин». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

После 27 туров Премьер-лиги подопечные Владимира Федотова с 39 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ ЦСКА сыграет на выезде против «Зенита».