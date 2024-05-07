Аршавин: «Краснодар» испугался чемпионской гонки»

«Проблема «Краснодара» в том, что ни игроки, ни тренер, ни руководство оказались не готовы к тому, что им принесут чуть ли не самый большой шанс на чемпионство. Они испугались, оказались не готовы», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».