Аршавин: «Краснодар» испугался чемпионской гонки»

Экс-форвард петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о выступлении «Краснодара» во второй половине нынешнего сезона чемпионата России.
«Проблема «Краснодара» в том, что ни игроки, ни тренер, ни руководство оказались не готовы к тому, что им принесут чуть ли не самый большой шанс на чемпионство. Они испугались, оказались не готовы», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что после 27 туров чемпионата России «Краснодар» с 50 набранными баллами занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко.
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