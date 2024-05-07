Газинский: «Урал» уступал во многих матчах, где не должен был проигрывать»

Хавбек екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский пообщался с журналистами после поединка 27-го тура чемпионата России с калининградской «Балтикой». Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1.
«В целом, во многих матчах, где мы не должны были проигрывать, мы уступали сопернику. Но это наша проблема, мы должны исправлять её», - сказал Газинский в эфире телеканала «Матч ТВ».
После 27 туров чемпионата России «Урал» набрал 28 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующем поединке екатеринбургский коллектив на выезде встретится с воронежским «Факелом». Матч состоится 12 мая.
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