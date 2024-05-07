Сенников: «Зенит» давно не показывает чемпионскую игру»

Экс-защитник московского «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Дмитрий Сенников высказался об игре петербургского «Зенита» в последних матчах Российской премьер-лиги.

«Зенит» давно не показывает чемпионскую игру. В первом тайме матча с «Факелом» клуб играл очень медленно. Во втором тайме «Зенит» мне понравился, они бежали вперёд. Нужно было дожимать соперника», - поделился мнением Сенников в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что встреча между «Факелом» и «Зенитом» состоялась на стадионе в Воронеже. Матч завершился вничью со счетом 1:1. После 27 туров чемпионата России команда Сергея Семака лидирует в таблице, опережая ближайшего конкурента на один балл.