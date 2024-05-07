Аванесян объяснил, почему «Балтика» стала играть лучше

Хавбек калининградской «Балтики» Тигран Аванесян высказался об улучшении игры команды в весенней части сезона-2023/2024.
«Зимой нас усилили хорошие футболисты и очевидно, что они помогают команде. Мы работали так, как работали до этого и теперь получаем за это вознаграждение. Благодаря этому мы стали сильнее», - передает слова Аванесяна Metaratings.ru.
В последнем поединке Премьер-лиги «Балтика» на выезде встречалась в екатеринбургским «Уралом». Калининградцы потерпели поражение со счетом 1:2. По итогам 27 туров чемпионата России команда Сергея Игнашевича занимает 15-е место в таблице.
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