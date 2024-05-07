Судьи не побоялись «Зенита», «Динамо» отскочило от аутсайдера, Игнашевич выпустил пар: Прошёл 27-й тур РПЛ

27-й тур чемпионата России оказался растянут на три дня. Суббота и воскресенье были выходными – тогда сыграли по два матча. А вот в рабочий понедельник состоялись четыре встречи. Не совсем обычная расстановка.

В топ-3 у всех разные результаты

«Краснодар» на финишной прямой традиционно принялся сдавать назад. Да, «Ахмат» на подъёме. Четвёртую победу подряд одержали грозненцы (Конате отличился на первой минуте второго тайма, и больше голов не было). Но до этого «Краснодар» не выиграл у «Крыльев Советов» – у тех разве есть какая-то примечательная серия?

«Динамо» выплеснуло много эмоций в игре с «Сочи». Команда Лички в первом тайме устроила мастер-класс по нереализованным моментам. Вскоре после перерыва Тюкавин красиво забил пяткой, а в концовке команды устроили голевые уколы туда-сюда. Бителло ответил на гол Гуарирапы, Нгамалё – на мяч Сааведры. Поэтому 3:2 на тоненького.

«Зениту» для чистого первого места нужна была хотя бы ничья с «Факелом». И питерцы её достигли. Хотя гол Дугласа Сантоса вёл их к победе. Но в концовке ВАР принял два решения не в пользу «Зенита». Гол Клаудиньо отменили из-за офсайда Вендела, а за игру рукой Алипа был назначен пенальти, который реализовал Марков. 1:1.

«Армейцы» уже пять туров без побед

У ЦСКА за 27 туров чемпионата всего девять выигрышей – столько мало впервые с 1997 года. «Красно-синие» сейчас мастера упускать победы по ходу матчей. Рожков из «Рубина» распечатал ворота на «ВЭБ-Арене», затем Файзуллаев и Чалов сделали счёт 2:1, но Даку в добавленное время спас ничью для казанцев.

Слишкович первый раз столкнулся с серьёзной критикой. «Спартак» бесполезно бился весь матч в оборону «Пари НН». Саша Илич проводил первый матч в качестве главного тренера нижегородцев – и заработал ничью с «красно-белыми». У Слишковича после отставки Абаскаля это третьи 0:0 (вместе с Кубком), предыдущие были с «Зенитом» и ЦСКА.

Сбоем «Спартака» воспользовался «Локомотив», скинувший его с четвёртого места. Антон Миранчук забил быстрый гол «Ростову» – этого оказалось достаточно «железнодорожникам» для победы. 18-летний Батраков из «Локомотива» провёл первый полный матч в Премьер-лиге, а Дзюба продолжил киснуть на лавке.

Куда вылетает «Балтика»?

«Оренбург» одержал важную с точки зрения вопроса выживания победу. Матиас Перес с пенальти открыл счёт, Рахманович сравнял его, а капитан южноуральцев Воробьёв стал автором решающего мяча – 2:1. До минувшего тура у «Оренбурга» в чемпионате была серия из трёх поражений подряд, а у «Пари НН» – из шести.

«Балтика», отправляясь на выезд к «Уралу», подписала снимок в соцсетях, что готовится к вылету. Потом уточнила, что к вылету в Екатеринбург, а то звучало действительно двусмысленно. «Урал» же отправил «Балтику» в табличную зону прямого вылета, поменявшись с ней позициями.

Лисакович вывел балтийцев вперёд на шестнадцатой секунде. Хозяева вообще не успели мяча коснуться – это наиболее быстрый гол текущего сезона РПЛ. Но реализованный Каштановым пенальти и победный мяч Ионова на 90+5-й минуте принесли «Уралу» третью волевую победу в чемпионате. Кто виноват у Игнашевича? Да-да, они самые, судьи.

Кирилл Иванцов