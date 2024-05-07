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ЦСКА планирует продлить контракт с Заболотным эксклюзив

07 Мая 2024 • 00:13 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
11.05 19:00

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный может подписать новый контракт с клубом.

Действующее соглашение 32-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона. Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА запланировал продление договора с форвардом на один год.

Антон Заболотный пополнил ряды московского клуба летом 2021 года, перебравшись из «Сочи». В текущем розыгрыше чемпионата России игрок записал на свой счёт восемь забитых мячей, приняв участие в 26 поединках. В общей сложности в активе опытного нападающего 21 гол в 100 матчах за ЦСКА во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный

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