Тамерлан Мусаев – о ничьей с «Рубином»: «Затмение какое-то»

Тамерлан Мусаев, игрок «армейского» клуба, дал свой комментарий после ничейного матча с «Рубином».

Встреча прошла в понедельник на «ВЭБ Арене» и завершилась со счётом 2:2, столичный клуб пропустил в компенсированное к матчу время.

- Затмение какое-то. Надо работать и анализировать. Видимо, не получается правильно. Будем проводить работу над ошибками и не допускать их в дальнейшем, - цитирует нападающего ЦСКА «Чемпионат».

В копилке команды Владимира Федотова 39 очков, ЦСКА идёт на восьмой строчке в турнирной таблице. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет против «Зенита», игра пройдёт 11 мая и стартует в 19:00 по московскому времени.