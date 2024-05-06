Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча

Павел Кукуян, работавший главным арбитром в матче между «Локомотивом» и «Ростовом», рассказал, что ему сказал наставник донской команды Валерий Карпин после игры.

- Что сказал Карпин после матча? Поблагодарил за игру, - цитирует судью «Чемпионат».

Матч прошёл на «РЖД Арене» в понедельник, 6 мая. «Железнодорожники» добились минимальной победы со счётом 1:0, забив в самом начале матча. Эта победа позволила команде Михаила Галактионова обойти «Спартак» в турнирной таблице. Коллектив Валерия Карпина с 40 баллами идёт на седьмой позиции в таблице чемпионата.

По окончании встречи Валерий Карпин отказался комментировать работу Павла Кукуяна в этом матче.