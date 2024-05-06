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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин назвал причину плохой игры «Зенита»

06 Мая 2024 • 23:36 Комментировать
Факел
1:1
Зенит

Питерский «Зенит» вечером понедельника вновь не порадовал своего болельщика. Команда сыграла вничью с воронежским «Факелом», одним из клубов нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги.

Андрей Аршавин, бывший лидер «Зенита» попытался объяснить неудачи питерского клуба.

«Зенит» доходит до финальной трети, и там нет решения, кому и как доставить мяч. Поэтому мало моментов, проникновений в штрафную площадь. У «Зенита» очень мало атак с хода, мало контратак», - говорит Аршавин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» не может победить в РПЛ уже на протяжении трёх матчей подряд. У клуба до ничьей с «Факелом» были поражения от «Рубина» и «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
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