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Федотов: «Контролировали матч, создавали моменты, очень хорошие моменты»

06 Мая 2024 • 23:35 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Рубин

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- На самом деле  контролировали матч, создавали моменты, очень хорошие моменты. Я думаю, неплохо выглядели и привезли себе этот несуразный гол. Все подстраховали, нужно было в одно касание разрядить обстановку, но отыгрались. Продолжили давление, забили гол и, наверное, были еще где-то близки, чтобы увеличить преимущество. Потом вот случилось то, что случилось. Очередной раз подвесили, проиграли верховую борьбу, проиграли борьбу внизу и пропустили гол. Тем не менее, включились, был момент, даже не один, даже два, когда мы могли выйти вперед. Но что-то добавить здесь нечего. Нужно анализировать и делать. Тяжелый график, есть, наверное, определенная усталость накопилась. Сейчас будет еще один лишний день, когда мы сможем прийти к общему знаменателю.

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ЦСКА Москва Владимир Федотов

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