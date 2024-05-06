Рахимов: «Заслуженно сравняли, в концовке могли и пропустить и проиграть, и выиграть»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Видится, что игра разделена на два тайма. По первому тайму у нас не все получалось, и проблема была в том, что мы допускали большое количество технического брака, часто очень находились под давлением после второй-третьей передачи, потери. Естественно, когда ты под давлением, в принципе игра не идет. Мы в перерыве попросили поправить эти моменты, сказали о том, что нам нужно более быстрее и надежнее контролировать этот мяч, менять чаще направление атаки, потому что мы постоянно упирались в одну зону и пытались там разыграть короткими передачами, а нужно было просто выходить из-под зонного давления. Во втором тайме они все это поправили. По игре было все нормально, но мы допустили ошибку при втором голе. Но надо отдать должное команде, она не остановилась, а продолжала играть в свой футбол во втором тайме. Я считаю, что заслуженно сравняли, в концовке могли и пропустить и проиграть, и выиграть. Я думаю, что если коротко, то анализ именно такой: первый тайм все-таки был за «армейцами», а второй - за нами.