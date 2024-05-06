Карпин не стал комментировать судейство в матче с «Локомотивом»

Валерий Карпин, наставник донской команды, не стал комментировать судейство в матче с «Локомотивом».

Встреча прошла 6 мая на «РЖД-Арене» и завершилась победой столичной команды со счётом 1:0. Автором единственного гола в начале матча стал Антон Миранчук, который перед тем, как пробить по воротам, подтолкнул игрока «Ростова».

- Как мне судейство? Зачем о нем говорить. Я не буду, - сказал российский специалист по окончании встречи.

«Железнодорожники» благодаря победе над «Ростовом» поднялись на четвёртое место в таблице, обойдя «Спартак». У коллектива Михаила Галактионова 44 балла. «Ростов» с 40 очками занимает седьмую позицию.