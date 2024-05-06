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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даку: «Мы должны стремиться более целостно проводить оба тайма»

06 Мая 2024 • 23:25 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Рубин

Лучший футболист встречи ЦСКА - «Рубин» Мирлинд Даку для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Вы уже привыкли к награде лучшего игрока матча?

- Конечно, получать награду - большая честь и большая привилегия. Действительно, получился у меня неплохой отрезок, получается здорово проводить матчи, удается помогать команде, набираем очки. Самое главное, что это командное достижение. Но когда такую награду получаешь, безусловно, это большая радость. Слава всевышнему, что выдался такой отрезок.

- Несколько разными получились таймы. Наверное, это бросалось в глаза. Почему? Хотя в первом тайме вы забили, но было очевидно, что второй тайм вы начали значительно интереснее, чем первый.

- Наверное, так получилось, потому что после перерыва мы были более адаптированы к сопернику и нам боле успешно получалось претворять в жизнь все наработки с точки зрения стратегии и тактики, что у нас были. Действительно, второй тайм, я считаю, мы провели лучше. Но считаю, что мы должны стремиться более целостно проводить оба тайма. Вы видели, что в концовке мы могли пропустить, но слава богу, что Юра совершил великолепный сейв, он очень здорово сыграл.

- Был ли защитник в этом сезоне, против которого тяжело было играть и вам хотелось запомнить его фамилию?

- Самые сложные соперники, которые мне противостоят, это мои партнеры по команде. Когда мы играем на тренировках, например, Алексей Грицаенко, он невероятно цепкий защитник.

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Рубин Мирлинд Даку

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