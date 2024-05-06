Байрамян: «Если бы «Локомотив» не забил в начале матча, мы бы продолжали играть в свой футбол»

Хорен Байрамян, полузащитник донской команды, подвёл итоги игры с «Локомотивом».

Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» в понедельник и завершилась победой «железнодорожников» со счётом 1:0.

- Очень обидно так выступать, тем более когда создаешь столько моментов. Если бы «Локомотив» не забил в начале, мы бы продолжали играть в свой футбол, - цитирует игрока «Ростова» «Чемпионат».

«Локомотив» благодаря победе над «Ростовом» поднялся на четвёртое место в таблице, обойдя «Спартак». В активе столичного коллектива 44 балла. «Ростов» с 40 очками находится на седьмой позиции.

Байрамян в этом сезоне РПЛ провёл 24 матча, в которых сделал три результативные передачи на партнёров.