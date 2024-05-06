Карпин: «Понравилось всё, кроме того, что мяч в сетку не попал»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Какие вещи понравились, особенно в первом тайме? Было ощущение, что не хватило только попадания мяча в сетку.

- Правильные ощущения, у меня точно такие же. В остальном понравилось всё, кроме того, что мяч в сетку не попал.

- У Роналдо было столько моментов, даже складывалось ощущение, что он столько назабивал в апреле, что из-за этого.

- Бывает, конечно, бывает, что игрок находится в хорошем моменте, а потом момент прерывается и 3-4 игры не может забить, потом забивает. Бывает.

- Что скажете про аль-Аскалани, который вернулся после травмы и сразу попал под такого очень быстрого Пиняева? Как он сегодня?

- В принципе, глобально он справился. Понятно, что тяжело, правильно сказали, что он после травмы. Вообще в чемпионате это может быть его первая игра была. Да, наверное, тяжеловато было в первом тайме.

- Есть ли какие-то претензии к команде по сегодняшнему матчу? Или в целом она выполнила всё за исключением гола?

- Всё, наверное, всё-всё, не выполнили или не так хорошо, как могли бы, как должны были. Но глобально да, претензий не должно быть. За исключением, как мы говорим, забитого гола.

- В такой ситуации как сегодня чуть более ранние замены могли как-то повлиять, или они были в тот момент, когда нужно?

- Давайте так, менять ради того, чтобы поменять - я считаю, что это неправильно. Менять - если что-то не получается или не так идет, или кто-то устал. Но пока мы не делали замен, потому что всё шло плюс-минус по нашему сценарию. Поэтому смысл менять просто так?