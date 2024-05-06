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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Суперкомпьютер: Шансы у «Динамо» на чемпионство подросли, а у «Краснодара» – упали

06 Мая 2024 • 23:13 Комментировать (1)

Суперкомпьютер Opta дал прогноз на чемпионскую гонку в оставшихся трёх турах РПЛ.

Так, шансы на первое место у действующего чемпиона России, «Зенита» выросли почти до 64%. Подросли и шансы «Динамо» - с 7% по итогу прошлого тура – до 16,5%. А вот у «Краснодара» шансы на успех в первенстве значительно упали – с 32% лишь до 20%.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице РПЛ с 51 баллом лидирует «Зенит». Однако «Краснодар» и «Динамо» делят второе место с 50 очками.

В 28 туре «Зенит» примет дома ЦСКА, «Динамо» будет гостить у «Балтики», а «Краснодар» отправится в гости к «Спартаку», который пока не проигрывает при Владимире Слишковиче.

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Комментарии (1) Все комментарии
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superzina
06 Мая 2024 в 23:16
у «Зенита» выросли ? ? ?
Еще одно доказательство ,того , что все программное обеспечение написано людьми , которые привносят свои ошибки !
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