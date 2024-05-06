Суперкомпьютер: Шансы у «Динамо» на чемпионство подросли, а у «Краснодара» – упали

Суперкомпьютер Opta дал прогноз на чемпионскую гонку в оставшихся трёх турах РПЛ.

Так, шансы на первое место у действующего чемпиона России, «Зенита» выросли почти до 64%. Подросли и шансы «Динамо» - с 7% по итогу прошлого тура – до 16,5%. А вот у «Краснодара» шансы на успех в первенстве значительно упали – с 32% лишь до 20%.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице РПЛ с 51 баллом лидирует «Зенит». Однако «Краснодар» и «Динамо» делят второе место с 50 очками.

В 28 туре «Зенит» примет дома ЦСКА, «Динамо» будет гостить у «Балтики», а «Краснодар» отправится в гости к «Спартаку», который пока не проигрывает при Владимире Слишковиче.