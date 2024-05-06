Галактионов: «С точки зрения организации игры сыграли очень дисциплинировано»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Я думаю, что сегодня на первый план вышла организация и дисциплина, игровая дисциплина на поле. Ребята красавцы, они очень внимательно сегодня сыграли в обороне. Мы готовились к такому давлению со стороны «Ростова», что будет очень много переводов, надо будет забирать много подборов, очень много будет подач в штрафную. В принципе, это всё нам оказалось знакомым. Мы с точки зрения организации игры сыграли очень дисциплинировано.

- Очень много было моментов, когда ваша команда выбегала в несколько человек, и вместо передачи футболистам очень хотелось пробить. Это как-то вами будет прорабатываться? Или это их право так поступать?

- Понятно, когда ты выбегаешь в контратаку, очень важно правильно распорядиться моментов. Всегда во все времена ценился игрок, который увидит своего партнера, не пожадничает и отдаст передачу в более выгодной ситуации, чтобы твой партнер сыграл и забил. Возможно, тот не видел момента, это надо проговорить. Безусловно, надо выжимать максимум из таких атак.