Игрок «Факела» Якимов: «Любые очки на вес золота»

Вячеслав Якимов, футболист воронежской команды, дал свой комментарий после ничейного исхода с «Зенитом».

Встреча 27-го тура РПЛ прошла в Воронеже в понедельник, команды забили друг другу по одному мячу.

- Приятно ли было отнять очки у «Зенита»? Это неважно для нас. Сейчас любые очки на вес золота, будь это одно очко от «Зенита» или от других топовых команд. Непринципиально, равноценно, - цитирует футболиста «Факела» «Матч ТВ».

«Факел» Игоря Черевченко имеет в своей копилке 28 баллов и идёт на 14 строчке в таблице РПЛ, «Зенит» лидирует в таблице, набрав 51 очко.

«Факел» 12 мая в 28-м туре на своём поле сыграет с «Уралом».