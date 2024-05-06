Антон Миранчук: «Слава богу, что победили дома наконец при своих болельщиках»

Лучший футболист встречи «Локомотив» - «Ростов» Антон Миранчук для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Каким получился этот матч изнутри? Казалось, что это очень интенсивная игра, несмотря на то, что такая поздняя и зябкая.

- Да, действительно игра получилась интенсивной и энергозатратной. Мы понимали, что такая игра будет, что «Ростов» играет постоянно вперед, настигает. Как всегда могли проиграть и выиграть. Я считаю, должны были больше забивать в тех контратаках, что у нас были. Слава богу, что победили дома наконец при своих болельщиках на своем стадионе.

- В том атакующем сочетании, котором играли, Глушенков, Пиняев, ты, Сулейманов достаточно часто действуете, но было несколько эпизодов, когда казалось, что не делитесь мячом и принципиально бьете по воротам.

- Согласен, есть нам над чем поработать, потому что были неплохие выпады. Даже в большинстве выбегали и где-то неправильно распоряжались. То ли это желание забить гол либо неправильная оценка ситуации - не знаю.

- Леша Батраков сегодня впервые играл в старте в чемпионате. Ты был рядом с ним по позиции. Как оценишь игру молодого парня?

- Отличная игра, молодец, хороший объем, очень помогал в обороне. Поздравляю его, это только начало, парень молодой, все его поддержали каким-то подсказом. Он молодец, только вперед.