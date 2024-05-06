Даку поучаствовал в семи из девяти голов «Рубина» в РПЛ в 2024 году

В прекрасной форме пребывает форвард казанского «Рубина» и национальной сборной Албании Мирлинд Даку. Этот легионер поучаствовал в семи из девяти голов своего клуба в рамках РПЛ весной 2024 года. Суммарно у Даку на отрезке четыре гола в ворота соперников, а также три голевые передачи партнёрам.

Напомним, вечером понедельника «Рубин» с Даку гостил у ЦСКА. Когда дело близилось к финальному свистку, Мирлинд сравнял счёт и принёс «Рубину» выездную боевую ничью – 2:2.

Албанец оказался в «Рубине» летом 2023 года. Его предыдущим клубом была словенская «Мура». За один прошлый сезон в национальном чемпионате Словении он забил 15 голов, в текущем сезоне в России у него восемь голов и четыре ассиста.