Келлвен вышел в лидеры по ассистам в сезоне РПЛ среди защитников

Келлвен Дуглас, защитник московского ЦСКА в матче его клуба против «Рубина» в понедельник вечером (2:2) оформил голевую передачу.

Таким образом, как сообщает Opta Sports, у легионера в активе набралось уже пять голевых передач в текущем сезоне. Это лучший результат среди защитников всея Российской премьер-лиги.

Напомним, что ЦСКА пропустил решающий гол встречи уже в добавленное ко второму тайму матча время. Таким образом, серия «армейцев» без побед растянулась аж до пяти матчей подряд, учитывая все турниры.

Больше подробностей о поединке московской и казанской команды – здесь.