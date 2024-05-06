Гол «Рубину» стал для Чалова 75-м в РПЛ

Фёдор Чалов, форвард московского ЦСКА и сборной России вечером понедельника поразил в падении головой ворота казанского «Рубина». Случилось это во втором тайме матча команд при счёте 1:1 на табло.

Как сообщает Opta Sports, этот гол стал для Фёдора юбилейным, 75-м за ЦСКА в рамках Российской премьер-лиги. Примечательно, что больше Чалова забивал только бывший бразильский форвард ЦСКА Вагнер Лав – у него в Премьер-лиге 85 голов в красно-синей форме в рамках 21 века.

Отметим, что гол Чалова не смог стать для ЦСКА победным. Казанцы смогли сравнять счёт в добавленное время и вырвать для себя боевую ничью.