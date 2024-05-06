ЦСКА довёл серию без побед во всех турнирах до пяти матчей кряду

Вечер понедельника не подарил болельщикам столичного ЦСКА повода для радости. «Армейцы» дома сыграли в боевую ничью с казанским «Рубином» (2:2). Притом, пропустили решающий гол от «Рубина» футболисты «армейцев» уже в добавленное время.

Таким образом, серия ЦСКА без побед во всех турнирах насчитывает пять матчей подряд – три ничьих и два поражения. Последняя победа датирована 16 апреля – в Кубке России над «Балтикой» (2:0).

Что же касается РПЛ, то в лиге ЦСКА вообще не побеждает уже месяц. Последняя победа в национальном чемпионате на данный момент датирована 7 апреля, тогда «красно-синие» разгромили «Факел» (4:1).

ЦСКА опять провалил концовку и уже месяц не побеждает в РПЛ