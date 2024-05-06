ЦСКА показал худший результат по победам в сезоне после 27 туров с 1997 года

Московский ЦСКА вечером понедельника встречался с казанским «Рубином» дома. Увы для болельщиков «армейцев», столичная команда победу упустила и сыграла с гостями из Татарстана в результативную ничью – 2:2.

Безумным фактом делится Opta Sports. ЦСКА выиграл лишь девять из 27 матчей в этом сезоне РПЛ – это их худший результат после первых 27 туров с сезона-1997, когда было восемь побед. В том сезоне, кстати, «армейцы» заняли 12-е место в турнирной таблице.

Больше подробностей об очередной неудаче ЦСКА за последние недели – здесь.

В турнирной таблице после ничьей ЦСКА занимает лишь чистое восьмое место с 39 баллами в активе.