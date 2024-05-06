Только у одного игрока РПЛ больше голов и ассистов этой весной, чем у Глушенкова

Вечером понедельника столичный «Локомотив» обыграл дома «Ростов». Встреча проходила в рамках 27 по счёту тура сезона Российской премьер-лиги. Максим Глушенков, игрок атаки «Локо» оформил ассист в этой игре, уже 12-й по счёту для себя в этом сезоне.

Как делится Opta Sports, этой весной у Глушенкова в активе уже два гола и шесть передач в РПЛ. Больше набранных баллов по системе гол+пас после возобновления сезона только у Константина Тюкавина (шесть голов и три ассиста, итого девять голевых баллов), форварда московского «Динамо».

Больше подробностей о домашней виктории «Локо» - в нашем отчёте.