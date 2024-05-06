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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА опять провалил концовку и уже месяц не побеждает в РПЛ – «Рубин» отыгрался на второй добавленной минуте

06 Мая 2024 • 22:30 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Рубин
окончен

ЦСКА и «Рубин» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 6 мая на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва2:2Рубин
  42'Рожков Илья (0:1)
(1:1) Файзуллаев Аббосбек45'  
(2:1) Чалов Фёдор74'  
  90'Даку Мирлинд (2:2)
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьАгапов ИльяВиллиан Роша  57' 72' (Лукин Матвей ( 72') Келлвен Дуглас 72' (Глебов Кирилл ( 72') Гайич Милан IIIЗделар СашаОбляков ИванФайзуллаев АббосбекЗаболотный Антон 67' (Мусаев Тамерлан ( 67') Давила Виктор 55' (Чалов Фёдор ( 55')
Запасные: Рядно МихаилРиванди АмирхоссейнАйссауи Сид АхмедШайхутдинов ВладимирКисляк МатвейНабабкин КириллТороп ВладиславМендес Виктор
Дюпин ЮрийМартынович АлександрГрицаенко АлексейВуячич ИгорРыбус Мацей  65' 65' (Безруков Руслан ( 65') Кабутов Дмитрий 88' (Ломовицкий Александр ( 88') Рожков ИльяЗотов Александр  59' 77' (Ранджелович Лазар ( 77') Иву УгучуквуДаку МирлиндШабанаджай Дардан 88' (Иванов Олег ( 88')
Запасные: Биелович ЛукаЯнович НикитаЙокич БогданАпшацев МаратРахмоналиев УмаралиШамов ЕгорАшурматов РустамТесленко Егор
06 мая. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

К матчу 27-го тура ЦСКА и «Рубин» неожиданно подошли соседями в турнирной таблице. Москвичи занимали восьмое место, набрав 38 очков, казанцы – девятые с 37 баллами в активе. Конечно, такой результат удачным может считать только «Рубин», к Федотову в Москве вопросов всё больше и больше. А побед в РПЛ у ЦСКА нет уже месяц. Исправить эту ситуацию должны были Заболотный, Обляков, Файзуллаев и Давила, вышедшие с первых минут.

Как раз Иван и создал первый голевой шанс. Обляков в касание сделал обостряющую передачу на Агапова, ворвавшегося на место центрфорварда. Илья бил метров с девяти, но в створ ворот не попал. Следующий шанс ЦСКА был ещё боле звонким. Давила от угла поля подал неудачно, но подбор остался за Келлвеном, который навесил лучше. Верх выиграл Виллиан Роша, продавил оппонента и пробил метров с шести. Мяч чиркнул по перекладине, далее покинув пределы поля.

ЦСКА оборотов не снижал, действовал гораздо продуктивнее и опаснее гостей. Заболотный зацепил мяч и прострелил – Давиле не хватило сантиметров, чтобы замкнуть. Гайич справа влетел после передачи Файзуллаева, сильно пробил в ближний от себя угол, но эффектный сейв совершил Юрий Дюпин. «Рубин» молчал до поры до времени, а под занавес первого тайма мощно кольнул.

Сначала Даку растолкал всех и пробил метров с шести после заброса из глубины – Акинфеев спас. А затем Келлвен неудачно сыграл на перехвате, в итоге подарив мяч Рыбусу. С ударом Мацея Акинфеев ещё справился, но подоспевший на добивание Рожков дослал мяч в ворота – 0:1. Но ещё в компенсированное к первому тайму время Келлвен исправился. Давила запустил бразильца по правому краю, тот навесил, а Файзуллаев вынырнул из-за спин защитников и головой пробил мимо голкипера – 1:1.

Экстренный обмен голами перед перерывом сделал команды более осторожными на старте второй половины встречи. Долго на поле ничего не происходило. Первым такое течение матча надоело Федотову, который вместо Давилы выпустил Чалова. Через десять минут Тамерлан Мусаев вышел вместо Антона Заболотного, а ещё через десять минут сработали обе эти замены.

Как раз Мусаев с правого края штрафной площади подал, Безруков продлил полёт мяча до Чалова, а Фёдор метров с пяти точно пробил головой в падении – 2:1. Но победы не случилось, слишком прижался ЦСКА в концовке. И это арбитры ещё заметили волейбол «Рубина»: подачи Кабутова Безруков метров с трёх занёс мяч в сетку, но сильно помог себе рукой, так что счёт не изменился. Но на второй добавленной минуте Иванов забросил на Ломовицкого, а тот скинул на Даку. Мирлинд легко убрал на замахе Дивеева и неотразимо пробил в угол – 2:2.

Месяц ЦСКА не побеждает в РПЛ, не получилось прервать неудачную серию и в матче с «Рубином». Опять подвела вчистую проигранная концовка матча.

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