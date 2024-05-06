Быстрый гол Антона Миранчука позволил «Локомотиву» обыграть «Ростов» Карпина и обогнать «Спартак»

«Локомотив» и «Ростов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 6 мая на стадионе «РЖД Арена».

Посреди недели «Ростов» совершил что-то непонятное – сыграл против «Балтики» полурезервным составом, проиграл и вылетел за шаг до финала Пути регионов Кубка России. А непонятное всё это, потому что в чемпионате-то «Ростов» особых задач не решает. Команда Карпина сейчас седьмая и наверняка останется в середине турнирной таблицы. «Локомотив» чуть выше, но тоже не ведет серьёзную борьбу даже за тройку сильнейших. Встречались команды, которые смело могут экспериментировать в конце сезона.

В такой обстановке сильно лучше далось начало матча хозяевам. Глушенков разбежался в первой толковой атаке «Локомотива», адресовав мяч на дугу штрафной площади. Антон Миранчук там протаранил Ваханию, а затем пробил в правую «девятку». Медведев кончиками пальцев задел мяч, но помешать быстрому голу не сумел – 1:0. Всего лишь пятая минута матча шла.

«Ростов» опять пропустил быстро, но это никак не повлияло на течение матча. И «Локомотив» скоростей не добавил, и ростовчане не бежали отыгрываться. Первый хоть немного опасный момент гостей случился на исходе получаса игры, когда активный Вахания организовал сумбурную скидку на Уткина. Даниил с рикошетом от руки Ньямси пробил, но в створ ворот не попал. А рефери о возможном пенальти не задумался.

Куда опаснее пробил в похожей ситуации Егор Голенков, которому под удар скинул Байрамян. Вот только мяч лицом остановил Морозов, в створ ворот попасть не удалось. Под занавес тайма только проснулся «Локомотив», усилиями Пиняева пощекотавший нервы Медведеву. Сначала Сергей пальнул после сольного прохода, немного не попав в угол ворот, а затем Пиняев замыкал уже дальнюю штангу на угловом, но его выстрел заблокировали Щетинин и Сако.

Второй тайм получился гораздо более спокойным. Как будто сил уже не хватало у футболистов, перемещались они медленно, свободных зон не находили. Моментов почти не возникало: на исходе часа игры Уткин неплохой кросс вырезал, Роналдо головой подрезал мяч в угол, но не попал. А так всё, тишина на поле. На последние 15 минут Галактионов укрепил оборону, выпустив Самошникова вместо Пиняева, а Карпин тройной заменой бросил в бой Комарова, Чернова и Комличенко.

Но не помогло. «Ростов» так и не включился на концовку, уступив «Локомотиву». Гол Антона Миранчука позволил «железнодорожникам» чуть подняться в табели о рангах и подвинуть «Спартак» с четвёртой позиции.