ЦСКА повторил рекорд РПЛ за сезон по голам головой

Вечером понедельника московский ЦСКА играет дома против казанского «Рубина». На 74-й минуте вперёд «армейцев» вывел Фёдор Чалов, переправив мяч в ворота гостей в падении головой.

Как пишет Opta Sports, ЦСКА таким образом повторил клубный рекорд по голам головой в сезоне РПЛ. «Армейцы» в нём 13 раз забили ударами головой, только «Ростов» в удлиненном сезоне-2011/12 забивал столько же. Статистика доступна с сезона-2009.

Встреча в Москве на «ВЭБ Арене» подходит к своему логическому завершению. А команда Рашида Рахимова очень рискует вновь не обыграть ЦСКА – у Рахимова против «армейцев» нет побед в тренерской карьере в рамках РПЛ.