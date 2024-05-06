Агент Маркова: «Евгений прежде всего думает о судьбе «Факела»

Андрей Талаев, который представляет интересы игрока «Факела» Евгения Маркова, высказался об игре футболиста в матче с «Зенитом».

Напомним, встреча между этими командами прошла в понедельник и завершилась вничью со счётом 1:1, Марков забил гол с пенальти в компенсированное время.

- Марков лишил «Зенит» чемпионства? Евгений прежде всего думает о судьбе «Факела». Кого и чего он лишил, наверное, второстепенный вопрос, - цитирует агента футболиста «РБ Спорт».

Марков выступает за воронежский клуб с ноября 2022 года, перейдя на правах свободного агента. В текущем сезоне на его счету 26 матчей в РПЛ и восемь забитых мячей.