Чалов забил в падении головой, ЦСКА повёл в матче с «Рубином»

ЦСКА принимает «Рубин» в матче 27-го тура Премьер-лиги. Команды обменялись голевыми атаками в самом конце первого тайма (отличились Илья Рожков и Аббосбек Файзуллаев). На 74-й минуте команда Владимира Федотова вышла вперед. С правого угла штрафной Тамерлан Мусаев загрузил мяч в борьбу, Руслан Безруков сыграл головой очень плохо, выдав фактически результативный пас на одинокого Фёдора Чалова, а форвард в падении головой метко пробил метров с пяти.

2:1 у нас. ЦСКА близок к тому, чтобы выйти на шестое место, соперник - девятый. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.