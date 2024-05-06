Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Беленова признали игроком апреля в «Факеле», команда за месяц забила лишь раз официально

06 Мая 2024 • 22:09 Комментировать

Александр Беленов, опытнейший голкипер воронежского «Факела» признан игроком минувшего апреля в стане «огнеопасных». Фактом делится пресс-служба клуба.

«Беленов – лучший игрок апреля! Поздравляем Сашу, желаем как можно больше спасений и «сухих» матчей за «Факел». Алиса может гордиться своим папой», - гласит сообщение клуба в соцсети.

Напомним, что Беленов присоединился к «Факелу» прошлым летом, подписав краткосрочный контракт до конца текущего сезона.

Опытнейший голкипер пропустил всего лишь 22 гола в 22 матчах за «Факел» во всех турнирах, в восьми из них он оставил ворота в неприкосновенности.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Беленов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Комментатор Шестаков: «Я всегда следил за командами НХЛ, в которых играют воспитанники петербургского хоккея» Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Балтика Балтика
2
1
2.30 3.35 3.05
Видео
Окончен
Факел Факел
Зенит Зенит
1
1
4.80 3.80 1.70
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ростов Ростов
1
0
2.20 3.70 3.00
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Рубин Рубин
2
2
1.77 3.65 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Мая
23:10 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «С точки зрения организации игры сыграли очень дисциплинировано»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Якимов: «Любые очки на вес золота»
23:04 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук: «Слава богу, что победили дома наконец при своих болельщиках»
22:57 · Россия. Премьер-лига
Даку поучаствовал в семи из девяти голов «Рубина» в РПЛ в 2024 году
22:52 · Россия. Премьер-лига
Келлвен вышел в лидеры по ассистам в сезоне РПЛ среди защитников
22:47 · Россия. Премьер-лига
Гол «Рубину» стал для Чалова 75-м в РПЛ
22:43 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА довёл серию без побед во всех турнирах до пяти матчей кряду
22:39 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА показал худший результат по победам в сезоне после 27 туров с 1997 года
22:35 · Россия. Премьер-лига
Только у одного игрока РПЛ больше голов и ассистов этой весной, чем у Глушенкова
22:21 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА повторил рекорд РПЛ за сезон по голам головой
22:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Маркова: «Евгений прежде всего думает о судьбе «Факела»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Чалов забил в падении головой, ЦСКА повёл в матче с «Рубином»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Беленова признали игроком апреля в «Факеле», команда за месяц забила лишь раз официально
22:07 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Иву: «Сперцян готов к любой из топ-5 лиг Европы»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Хорди Томпсона дал новый комментарий о будущем своего клиента эксклюзив
Все новости
Рекомендуем