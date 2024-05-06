Александр Беленов, опытнейший голкипер воронежского «Факела» признан игроком минувшего апреля в стане «огнеопасных». Фактом делится пресс-служба клуба.

«Беленов – лучший игрок апреля! Поздравляем Сашу, желаем как можно больше спасений и «сухих» матчей за «Факел». Алиса может гордиться своим папой», - гласит сообщение клуба в соцсети.

Напомним, что Беленов присоединился к «Факелу» прошлым летом, подписав краткосрочный контракт до конца текущего сезона.

Опытнейший голкипер пропустил всего лишь 22 гола в 22 матчах за «Факел» во всех турнирах, в восьми из них он оставил ворота в неприкосновенности.