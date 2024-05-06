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Игрок «Рубина» Иву: «Сперцян готов к любой из топ-5 лиг Европы»

06 Мая 2024 • 22:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

Угочкву Иву, футболист казанского «Рубина», поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

По мнению Иву, армянский футболист готов к переезду в европейский клуб.

- Уверен, уже сейчас Сперцян готов к любой из топ‑5 лиг Европы. Сперцян точно потянет большой клуб хоть сейчас. Думаю, мы увидим его там в течение пары лет, - цитирует Иву Sport24.

Сперцян является воспитанником краснодарской команды. В текущем сезоне 23-летний Сперцян принял участие в 30 матчах за «Краснодар», в которых записал на свой счёт 10 голов и семь ассистов на своих партнёров. Контракт игрока с «быками» действует ещё два года.

«Краснодар» после 27 туров идёт на второй строчке в таблице чемпионата, в активе «быков» 50 баллов. 11 мая «Краснодар» отправится в гости в Москву, где сыграет со «Спартаком».

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Рубин Краснодар Эдуард Сперцян Иву Угочкву ещё теги

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