Агент нападающего «Оренбурга» Хорди Томпсона Серхио Моралес специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал новый краткий комментарий по поводу будущего своего клиента в российском клубе.

Напомним, что Томпсон арендован «Оренбургом» у чилийского «Коло-Коло» с опцией выкупа до конца сезона. Игроку всего 19 лет.

«Мы 17 мая планируем отправиться в Россию, чтобы оценить всю ситуацию», - заявил агент нашему корреспонденту.

За 11 встреч за уральский клуб в РПЛ и Кубке России Томспону удалось оформить два забитых гола, а также одну голевую передачу.

Ранее сообщалось об условии выкупа Томпсона «Оренбургом». Команда в РПЛ сейчас с 29 очками идёт на 12-м месте таблицы.