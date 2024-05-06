Дуглас Сантос: «Газон в Воронеже – орудие местной команды»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после ничьей с «Факелом» (1:1) высказался о качестве газона на стадионе в Воронеже.

По словам Сантоса, газон не должен быть для «Зенита» оправданием потери очков. Футболист считает, что даже на таком газоне питерцы должны были побеждать.

«Газон в Воронеже – орудие местной команды, все это прекрасно знают, все должны быть к этому готовы. Мы уже приезжали сюда, выигрывали здесь, играли здесь вничью. Сегодня этот результат повторился, но мы потеряли два очка из-за того, что не были достаточно сконцентрированы и сфокусированы на том, чтобы нанести точный завершающий удар», - слова Сантоса приведены на сайте «Зенита».

«Зенит» располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. При этом «Краснодар» и «Динамо» отстают от команды Сергея Семака всего лишь на одно очко. Каждому из претендентов на чемпионский титул остаётся провести в чемпионате три матча.

Следующий матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 11 мая. В этот день команда Сергея Семака будет принимать ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» борются за чемпионство – календарь претендентов