Пименов: «Тюкавин достиг того уровня, когда можно выступать в хорошем европейском клубе»

Бывший игрок «бело-голубых» Руслан Пименов высказался о возможном отъезде Константина Тюкавина в зарубежный клуб.

По словам Пименова, форвард готов к переезду в европейский клуб.

- Тюкавин уже достиг того уровня, чтобы можно было выступать в хорошем европейском клубе. Тем не менее еще нужно выиграть золотые медали вместе с «Динамо», сейчас хороший шанс, - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Тюкавин, который является воспитанником «Динамо», в этом сезоне записал на свой счёт 14 голов и девять ассистов в 27 матчах за столичную команду.

Контракт 21-летнего Тюкавина с «бело-голубыми» действует ещё четыре года, а трансферная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

Вчера «Динамо» обыграло дома «Сочи» со счётом 3:2, Тюкавин начал игру с первых минут и отметился голом во втором тайме.