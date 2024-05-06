У Файзуллаева всего один матч без голевого действия из последних пяти в РПЛ

Аббосбек Файзуллаев, игрок атаки московского ЦСКА сравнял счёт в матче его команды с казанским «Рубином». Коллективы играют в Москве вечером понедельника.

Любопытно, что Файзуллаев имеет лишь один матч без голевых действий в рамках Премьер-лиги из пяти, в которых он появлялся на поле. Так, в последних пяти встречах у него также голы «Балтике» и «Факелу» и ассисты в игре с «Локомотивом» (3:3). Не отличался голевым действием Файзуллаев только в игре против «Ахмата» (1:2).

Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Рубин» доступна у нас на портале. Благодаря голу Файзуллаева на табло паритет – 1:1.