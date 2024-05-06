Рожков – самый молодой россиянин, забивший за «Рубин» в РПЛ

Вечером понедельника в Москве столичный ЦСКА играет дома с «Рубином». После первого тайма у команд паритет, гол в составе казанцев на свой счёт забил Илья Рожков, ответил гостям Аббосбек Файзуллаев.

Как сообщает Opta Sports, благодаря своему голу Рожков стал самым молодым автором гола «Рубина» в рамках Премьер-лиги. На момент поражения ворот ЦСКА Илье 19 лет и 38 дней.

Прежний рекорд принадлежал Артуру Сагитову, который он установил в 2019 году в возрасте 19 лет и 54 дней. Далее следуют Владимир Дядюн (2007), 19 лет и 107 дней, Александр Яркин (2006), 19 лет и 314 дней и Эльмир Набиуллин (2015), 20 лет и 35 дней.

Текстовая трансляция матча ЦСКА – «Рубин» идёт на нашем портале.