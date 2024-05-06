Дуглас Сантос: «Надо отметить, что мы на первом месте, мы заработали один балл»

Защитник питерского «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий после гостевой ничьей с «Факелом» со счётом 1:1.

«Сразу после игры было ощущение, что мы не выполнили задачу, за которой мы приехали сюда, но всё-таки надо отметить, что мы на первом месте, мы заработали один балл. Я верю в лучшее, верю в то, что лучшее ждёт нас впереди», - слова Сантоса приведены на сайте «Зенита».

Отметим, что Дуглас Сантос был признан лучшим игроком матча между «Факелом» и «Зенитом». Именно бразильский защитник стал автором гола в составе питерской команды.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 51 очком. «Краснодар» и «Динамо» отстают от питерцев на один балл.