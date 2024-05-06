Файзуллаев сравнял счёт в матче ЦСКА и «Рубина»

«Рубин» провёл голевую атаку в конце первого тайма матча 27-го тура Премьер-лиги против ЦСКА. На 42-й минуте результативно сыграл на добивании юный Илья Рожков. Тем не менее, на перерыв команды ушли при равном счете на табло. В компенсированное время первого тайма столичные футболисты отыгрались. Келлвен исправился за ошибку с голом в свои ворота и доставил мяч к линии вратарской соперника, а там Аббосбек Файзуллаев выскочил из-за спин защитников и головой пробил под перекладину - 1:1.

В онлайн-таблице ЦСКА идет на восьмом месте, соперник - следом. Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.