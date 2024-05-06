Глушенков показал лучший результат по ассистам в РПЛ со времён сезона-2019/20

Максим Глушенков, игрок атаки московского «Локомотива» сделал голевую передачу в матче против «Ростова». Он проходит вечером понедельника в Черкизове в рамках 27 тура РПЛ.

Как сообщает Opta Sports, этот ассист стал для Максима 12-м в текущем сезоне РПЛ. Это лучший результат по ассистам за сезон со времен Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 (тоже 12 голевых передач).

А если взять пять сильнейших лиг Европы в этом сезоне, то больше ассистов только у Алекса Гримальдо из непобедимого леверкузенского «Байера» (13), а также у Алекса Баэны («Вильярреал») и Олли Уоткинса («Астон Вилла») - по 12.

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